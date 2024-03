Banda feminina de rock argentino se apresenta no Infinu neste sábado

Em turnê inédita pelo Brasil, a banda argentina Fin Del Mundo se apresenta pela primeira vez em Brasília com músicas do seu último disco Todo va hacia del mar, lançado em 2023. O quarteto feminino se tornou um fenômeno da cena alternativa Argentina, e se apresenta na Infinu, no sábado (2/3).

A banda formada por Julieta Limia (Tita), na bateria, Julieta Heredia, na guitarra, Yanina Silva, no baixo, e Lucía Masnatta, na guitarra e voz principal, mistura requintes do dream pop, indie rock e shoegaze. Em entrevista ao Correio, o grupo argentino conta ser fã dos clássicos da música brasileira como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gal Costa. Fin del mundo conta estarem ansiosas pela troca cultural Brasil-Argentina: "Acreditamos na arte e na cultura não apenas como uma fuga do individual, mas também como um motor para a criação de espaços de troca coletivos e mais seguros".

"Sabemos que Brasília é uma cidade particularmente maravilhosa e com muita história, por isso queremos preparar um espetáculo à altura das circunstâncias", diz o grupo sobre o que estão preparando para a apresentação na capital. O show conta com a abertura da Banda brasiliense OXY, que se inspira no shoegaze e dream pop. A banda está na cena musical de Brasília desde 2016, e sobe no palco da Infinu, no sábado, às 18h.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Motal // Fin Del Mundo Oxy

Sábado (2/3) a partir das 18h

Infinu 504 Sul

Ingressos disponíveis na plataforma do Sympla