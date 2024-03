Encontro de gerações em show de Amado Batista e Ceian Muniz

Compositor de sucessos como Folha seca e Agora ou nunca mais, Amado Batista chega neste sábado (2/3) a Ceilândia para show ao lado do cantor Ceian Muniz. Um verdadeiro encontro de gerações, a dupla promete emocionar os ceilandenses com clássicos de ambos repertórios. A apresentação será, às 22h, ao lado da Administração Regional de Ceilândia. O cantor e ex-vocalista da banda de forró Cuscuz Com Leite, Boka de Sergipe, também é atração.

Amado Batista é dono de canções regravadas por grandes nomes da música sertaneja, caso da ex-dupla Simone & Simaria, que gravou uma versão inédita de Folha seca ao lado do cantor para o projeto comemorativo Amado Batista 44 anos (2019), registro de estúdio que marcou o aniversário de carreira de Amado Batista, que é natural de Catalão (GO). Outras colaborações presentes no projeto de 2019 são os cantores Jorge — da dupla sertaneja Jorge & Mateus —, Kell Smith e Moacyr Franco, nas canções Meu ex-amor, Separação e Madrugada na cidade, respectivamente. Ceian Muniz, por sua vez, detém uma carreira menos longeva, mas não por isso menos importante. Amanhã, o cantor vai agitar os ceilandenses com muita música brega romântica.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Amado Batista e Ceian Muniz em Ceilândia

Sábado (2/3), a partir das 22h, ao lado da Administração Regional de Ceilândia (QNM 13 Módulo B, Ceilândia). Ingressos a partir de R$ 50 (frente palco/meia-entrada/segundo lote) taxa na Bilheteria Digital e na Sympla.