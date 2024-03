Exposição de fotografias propõe deslocamento do olhar

A fotografia é a base do trabalho Rogério Ghomes, mas são as circunstâncias temporais, pictóricas e de territorialidade que cercam o foco do artista paranaense.Talvez busque um lugar onde já estou — latitude: -15.7801, longitude:- 47.9292 15° 46'48''sul, 47°55'45''oeste, exposição que Ghomes inaugura neste sábado (9/3) na Referência Galeria de Artes, reúne fotografias realizadas durante deslocamentos e nas quais o artista interfere para criar situações pictóricas.

A latitude que integra o título é uma marca das mostras de Ghomes desde a participação na Bienal de Curitiba de 2019. Ela indica a localidade de realização da exposição. A cada mostra, as coordenadas mudam, uma forma de indicar a referencialidade presente nos trabalhos. As fotografias são realizadas em momentos de deslocamento, quando o artista não está em Londrina, onde mora. "A questão do deslocamento é uma das chaves do meu trabalho, sempre produzo em trânsito, as imagens são feitas em trânsito", explica. "Quando estou em Londrina, eu edito o trabalho, processo o trabalho. Mas a captação acontece no meu deslocamento, quando estou em outro estágio emocional de percepção do mundo. É o aqui e agora de onde posso estar hoje. Assumo então as coordenadas geográficas do local onde está ocorrendo a exposição."

Não há uma temática repetida nas fotografias, mas nenhuma delas apresenta figuras humanas. No foco do artista podem entrar paisagens — há uma série sobre cachoeiras — ou lugares mais intimistas — caso de uma sequência realizada em quartos de hotéis. Os deslocamentos provocam Ghomes e, como são constantes, os trabalhos sempre estão em processo de construção. "A continuidade da pesquisa é uma chave interessante da minha produção. Com o passar do tempo, vai amadurecendo", garante.

Serviço

Exposição de Rogério Ghomes. Curadoria: Marco Antônio Vieira. Abertura amanhã, às 16h, na Referência Galeria (CLN 202, Bloco B, Loja 11, Subsolo). Visitação até 13 de abril, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. Classificação indicativa livre