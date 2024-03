Mombojó leva 'Carne de caju', homenagem a Alceu Valença, ao Infinu

Já cascuda no meio da música nacional e uma das principais bandas da história da música pernambucana, especialmente pós movimento manguebeat, Mombojó chega a Brasília para tocar as músicas de Alceu Valença, um ídolo dos integrantes do grupo e de Pernambuco. O show será neste sábado (9/3) na Infinu, a partir das 20h.

A banda lançou, recentemente, o disco Carne de caju, em que reinterpretam algumas das faixas conhecidas como o lado B de Alceu. "O repertório dele é tão vasto que algumas canções se perdem no meio. Nossa vontade é jogar luz em algumas dessas e, principalmente, nos divertirmos tocando canções que a gente adora", comenta o vocalista Felipe S. ao Correio. "Alceu foi fundamental para a formatação da identidade cultural pernambucana. É muito rico para nós estudarmos a sua obra e colocarmos em prática tocando ao vivo. Acho que com esse projeto a gente amarra um pouco mais os nossos laços com o lugar de onde a gente vem. É como uma atualização do passaporte do nosso país".

O músico chama a atenção para a recepção do álbum de versões. Felipe conta que aumentaram desde os comentários e interações do público nas redes sociais até o número de contratantes que entraram em contato com a banda desde o lançamento em janeiro. Agora, a banda está tirando a prova cara a cara com quem os escuta. "Estamos ansiosos para sentir essa recepção aí em Brasília, numa cidade onde sempre fomos bem recebidos", afirma.

Para o público que tem a intenção de atender ao evento Felipe S. adianta um pouco da energia que pretendem espalhar na Infinu: "Tem a subjetividade tropical e muitos ritmos quentes e dançantes, assim como a tradição cultural de Pernambuco tão bem retratada por Alceu. Além das nossas músicas mais pedidas que não podem faltar no show".

Serviço

Mombojó canta Carne de Caju

Sábado (9/3), na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), a partir das 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão disponíveis na plataforma Sympla