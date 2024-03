Gamescom Latam 2024: lote especial se esgota em 20 minutos

O lote especial de ingressos para a Gamescom Latam 2024, versão latino-americana do evento Gamescom — um dos principais da indústria dos videogames no mundo —, se esgotou após 20 minutos do início das vendas. O evento, marcado para 26 a 30 de junho, no São Paulo Expo, teve sua venda de ingressos iniciada na terça-feira (5/3), ao meio-dia. Agora, com o primeiro lote, os apaixonados por games poderão adquirir ingressos a partir de R$ 75 para cada dia do evento.

Os ingressos para o evento dão acesso a todas as atrações destinadas aos fãs e consumidores de jogos, como testes de jogos do Gamescom Latam BIG Festival, panorama brasil e de grandes publishers; conteúdos e palestras; meet & greet com influenciadores; board games; lojas com itens colecionáveis; ativações de marcas; campeonatos e ativações de eSports; artists' alley e muito mais.

É a primeira vez que a Gamescom realiza um evento na América Latina. Tradicionalmente, é esperado que o evento conte com participações de personalidades da indústria cultural internacional e grandes anúncios relacionados aos games. A escolha da cidade de São Paulo como sede do evento faz sentido, uma vez que o Brasil é o maior país do continente e representa um dos 10 maiores mercados consumidores do ramo no mundo, com 92,4 milhões de jogadores em 2021.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Gamescom Latam e custam R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia-entrada, para dias únicos de visitação. Os interessados que optarem pelo combo de ingressos, que dá direito a participar dos quatro dias de evento, pagarão R$ 530 a inteira ou R$ 265 a meia-entrada.

Há, também, a opção de ingresso social no valor de R$ 95 para os visitantes que desejarem fazer uma doação no valor de R$10 para a AbleGamers Brasil, entidade que combate o isolamento social de pessoas com deficiência (PcD) por meio dos games. Ao escolher a opção de aquisição do ingresso social, o valor total da compra já contempla a doação. O ingresso social também está disponível no combo que dá direito à entrada em quatro dias de evento por R$ 345.

Para os profissionais da indústria de games, o evento também disponibiliza o primeiro lote de ingressos Business, disponível em diferentes categorias. Os ingressos vão de R$ 700 a R$ 1.980 e dão direito a reuniões de negócios online e presenciais, além de acesso ao Coquetel VIP, que ocorre em 26 de junho, a depender da categoria escolhida. Para adquirir os ingressos Business, os interessados podem acessar a área business do site da Gamescom Latam.

* Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza