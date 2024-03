Sepultura se despede após 40 anos de carreira e faz show em Brasília

Brasília diz adeus neste sábado (9/3) para uma das mais importantes bandas da história do rock no país. A turnê de despedida de 40 anos de carreira do Sepultura chega a capital para o público se despedir do heavy metal brasileiro que conquistou o mundo e colocou o rock pesado tupiniquim nos mais importantes palcos de festivais e na história da música.

A banda lendária, pelo trabalho em discos como Roots e Chaos A.D., havia anunciado o fim junto da comemoração de 40 anos em uma coletiva em dezembro. Brasília é a terceira parada da banda no país, mas o tour será a nível mundial, passando pela América do Sul e Europa e com fim em novembro de 2024.

A banda vem com uma alteração na formação. Formada por Derrick White, Andreas Kisser e Paulo Jr., o grupo tinha Eloy Casagrande como baterista. Mas, de última hora, o instrumentista saiu e foi substituído pelo norte-americano Greyson Nekrutman, conhecido pelo trabalho na banda Suicidal Tendencies. Em postagem nas redes sociais, o guitarrista Andreas Kisser afirmou que o fato não mudaria a história da banda. "São 40 anos e não dias", escreveu no Instagram.

Serviço

Turnê de despedida do Sepultura

Sábado (9/3), no Arena Lounge (Estádio Mané Garrincha), às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 75 estão disponíveis na plataforma Eventim ou na loja física no subsolo do Brasília Shopping