Rock, samba e axé invadem a Casa do Cantador neste fim de semana

A Casa do Cantador recebe sábado (2/3) e domingo (3/3), das 16h às 22h, a 2ª edição do Festejo Unindo Tribos. Rock, samba, axé, hip hop e teatro movimentam o espaço com uma verdadeira reunião de segmentos. O evento realizado no palácio da poesia traz as bandas Plebe Rude, Baratas de Chernobyl, Fuzuê Candango, Kika Ribeiro, Mamulengo Presepada, As Batuqueiras e Orquestra Menino de Ceilândia.

Ao Correio, Philippe Seabra, vocalista da banda Plebe Rude, avalia a importância de eventos como o Unindo Tribos, que mesclam diversos ritmos musicais. "Festivais como esse são fundamentais para divulgar e expor entre tribos diferentes a força de cada segmento", destaca.

O músico explica a importância para eles de tocar na Casa do Cantador, espaço importante para cultura de Brasília. "Ceilândia é muito importante para a Plebe. Nosso baterista morou na cidade e por muito pouco não gravamos o nosso DVD no antigo Castelo de Grayskull", revela. O cantor promete um show nostálgico para o público presente no evento. "Será a boa e velha Plebe, na estrada desde 1981. Adoramos tocar nas regiões administrativas, pois são um público roqueiro e tanto."

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

2ª edição do Festejo Unindo Tribos

Sábado e domingo, na Casa do Cantador (QNN QD 32 - Ceilândia), das 16h às 22h. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso pelo site Rockout.