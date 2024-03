A vida de Judy Garland ganha a cena em musical com Luciana Braga

A atriz Luciana Braga traz o universo de Judy Garland para Brasília. O musical Judy: o arco-íris é aqui entrelaça, de forma não linear, a biografia da estrela da era de ouro de Hollywood com a história pessoal da artista brasileira, numa metalinguagem que navega entre passado e presente, ficção e realidade. A peça estará em cartaz, desta sexta-feira (1/3) até domingo (3/3), às 20h, no Teatro Royal Tulip. Luciana sobe ao palco com os músicos André Amaral e Liliane Secco.

São executados ao vivo, em trechos ou na íntegra, 14 sucessos de Judy, entre eles, as emblemáticas Over the rainbow, The man that got away, Get happy, That's entertainment.

A dramaturgia de autoficção e direção de Flavio Marinho retrata uma faceta pouco conhecida de Judy, e a capacidade do ser humano se reinventar e se redescobrir, assim como fez a atriz e cantora estadunidense, muitas vezes longe do olhar do público. "Judy costuma ser retratada por um viés deprimido, nosso espetáculo aborda também o lado divertido e bem-humorado", ressalta a intérprete brasileira.

Luciana destaca a similaridade entre sua vida e a da estrela de Hollywood. "Eu me identifico com a instabilidade da escolha pela arte. Minha grande inspiração para dar vida à Judy foi a oportunidade de falar da história humana por trás do mito da artista, de uma vida cheia de altos e baixos, grandeza e amargura".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Luciana Braga em Judy: O Arco-Íris é Aqui

Sexta-feira (1/3) e sábado (2/3), às 20h. Domingo (3/3), às 18h, no Teatro Royal Tulip (SHTN Trecho 1 Conj. 1B - Asa Norte). Ingressos a partir de R$60 ( taxa) na Bilheteria Digital.