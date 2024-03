Festival de rock autoral brasiliense começa nesta sexta-feira (15/3)

Para trazer visibilidade às bandas brasilienses de rock, o Festival Ocupa Rock Brasília Autoral 2024 (Forba) reúne 12 grupos para se apresentarem no Sesc Taguatinga Norte, sexta-feira (15/3), sábado (16/3) e domingo (17/3). Além de shows ao vivo, apresentações de teatro e declamação de poesias integram a programação do último dia. "O público vai poder, literalmente, lavar a alma com rock autoral puro brasiliense", explica Admilson Queiroz, produtor do evento.

Nos anos de 1980, Brasília foi o nascedouro de grandes bandas que marcaram o cenário do rock brasileiro e, por isso, recebeu o título de capital do rock. Tantos anos depois, a cidade ainda lança muitos grupos desse gênero, mas, segundo Admilson, falta espaço. "A criação de bandas ainda é uma das melhores que existe no país. Elas são muito críticas, de cunho social e, às vezes, de protesto, tanto político como social ou racial. Brasília tem tudo para voltar a ser o cenário do novo rock Brasil atual, só depende do espaço, e é isso que o Forba está fazendo", observa.

O festival recebe bandas iniciantes, mas também as conhecidas. O repertório abrange apenas músicas autorais, com sonoridades que passam do clássico ao indie e do psicodélico ao metal extremo. As atrações do primeiro dia são My Blood Vision, Radical Brasil, Entrequadras, Kábula e Barbarella B. Do segundo, Artrodeze, Arqvírus, Dimi Souza, Baratas de Chernobyl e Os Candangos. No último dia, Ultra Metade, Kabrunko Rock, Sondamãe e Intokáveis.

Confira a programação completa:



Sexta-feira (15/3):

My blood vision às 18h

Radical Brasil às 19h

Entrequadras às 20h

Kabula às 21h

Barbarella B às 22h



Sábado (16/3):

Artrodeze às 16h30

Arqvírus às 17h30

Dimi Souza às 19h

Baratas de Chernobyl às 20h

Os Candangos às 21h

Domingo (17/3):

Teatro infantil às 15h30

Ultrametade às 17h30

Kabrunko Rock às 18h30

Poetas às 19h30



Serviço



Festival Ocupa Rock Brasília Autoral 2024

Sexta, sábado e domingo, no Sesc Taguatinga Norte (St. B Norte CNB 12 Área Especial 2/3 - Taguatinga). Ingressos disponíveis pelo Sympla, com valores a partir de R$25 (+taxa).

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.