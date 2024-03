Caio Passos se apresenta no Contexto Club neste sábado

Um dos principais nomes da produção musical do rap/trap se apresenta pela primeira vez na cidade. Neste sábado, às 22h, no Contexto Club, Caio Passos movimenta o cenário candango com beats envolventes. Logo em seguida, quem assume a noite é o DJ João da Inestan.

Caio é dono de diversos hits em parceria com inúmeros artistas do segmento, como Maçã Verde com MC Hariel; Hino dos mlks com Bin, MC Daniel e Orochi; Disposição e atividade com o rapper Kayblack; e o projeto Tropa do bruxo, com o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.

Desde o início da carreira, o engenheiro de som se sobressai pelas mixagens e sets diferenciados. "Acho que impactei a cena musical por ser um beatmaker que toca instrumentos e traz isso para as músicas. Sempre soube escutar qualquer tipo de som e extrair o melhor daquilo para criar minha estética musical", afirma.

Passos enfatiza que a diversidade de gêneros musicais permite múltiplas produções. "A mixagem de sonoridades é uma coisa bem natural, cada estilo tem sua peculiaridade. É isso que eu acho mais lindo na música, essa possibilidade de juntar tudo e ser uma coisa só."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco