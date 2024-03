Brasília recebe espetáculo em tributo aos Bee Gees nesta sexta (15/3)

Para relembrar os tempos áureos da discoteca, Brasília recebe o evento Bee Gees Alive, um tributo ao trio que marca gerações desde a década de 1960. Considerado o melhor banda cover da América Latina, o grupo formado por Júnior Santana, Guido Roverso e Sérgio Ros reproduz, fielmente, os Bee Gees, com grandes performances dos principais hits. Nesta sexta-feira (15/3), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe duas sessões desse espetáculo, às 19h e 21h.

Na estrada desde os anos 2000, o grupo de cover promete que, além de ser romântico e dançante, o show funciona como uma máquina do tempo. "A gente tenta ser o mais fiel possível aos arranjos de músicas, vocalização e vestimenta. E o show é audiovisual, então isso mexe com a emoção das pessoas, com os sentimentos, as lembranças, com o passado, e isso é muito bom", conta Júnior Santana ao Correio.

O repertório passa por clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, entre outros. Além disso, homenagens póstumas a Andy Gibb e Robin Gibb também integram o show. "Eu acredito que o impacto dos Bee Gees na música mundial tenha sido, na verdade, um divisor de águas. Realmente, é uma banda que jamais será esquecida", completa Santana.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.

Serviço

Bee Gees Alive



Sexta-feira (15/3), às 19h e 21h, tributo aos Bee Gees no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC). Ingressos disponíveis pelo Sympla, com valores a partir de R$80 (+taxa).