Dia de São Patrício: confira os bares que participam da celebração

Mais um 17 de março se aproxima, e com ele, a chegada de uma nova celebração do Dia de São Patrício, ou St. Patrick's Day. Conhecido como o carnaval irlandês, o feriado é uma festa anual em homenagem a São Patrício, padroeiro da Irlanda, que morreu neste mesmo dia, em 461 d.C. Durante os festejos, pessoas saem às ruas em uma caminhada festiva regada à muita cerveja, com vestes temáticas em verde e branco, cores-símbolo da data.

Apesar de se tratar de uma tradição internacional, o Dia de São Patrício conquistou o coração dos brasileiros, e principalmente dos brasilienses, fãs de festa e da bebida fermentada. "Acredito que qualquer feriado ou comemoração que invoque esse senso de celebração e descontração comunitárias tem um grande apelo para todos nós. Se adicionar cerveja na equação então... Combinação quase divina!", opina Daniel Ribas, proprietário do Publican Bar.

"A tradição, originária na Europa, o berço das escolas cervejeiras, se espalhou como boato de happy hour por países vizinhos como Bélgica, Alemanha e Inglaterra, onde a cultura cervejeira é mundialmente conhecida. E é claro que o Brasil, sempre de olho nas boas festas, não ficou de fora", complementa Vando Albuquerque, proprietário do Godofredo.

Na capital federal, os brasilienses aproveitam o "carnaval fora de época" para se deliciar com as mais variadas cervejas e chopes locais, em bares e restaurantes espalhados pela cidade. "Brasília, além de ser a capital do país, já se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes de cervejas artesanais premiadas. Essas preciosidades líquidas são reconhecidas nacionalmente pela sua qualidade irresistível. O Distrito Federal brilha no cenário cervejeiro, atraindo a galera para festas temáticas regadas a cerveja gelada", afirma Vando.

Prepare as roupas verdes e a vontade de beber e confira onde comemorar o Dia de São Patrício!

Open bar de respeito

Tradicional bar de cervejas da cidade, o Godofredo não poderia ficar de fora da comemoração do Dia de São Patrício. Neste sábado (16/3), a casa sedia uma grande festa, das 15h à 0h, regada dos mais saborosos chopes. Serão mais de 25 opções artesanais de várias regiões do país, incluindo o tão aguardado chope verde. O destaque ficará por conta das cervejarias locais.

A celebração será realizada em formato open bar (R$ 150) e também em funcionamento normal, vendendo todos os chopes disponíveis a preços especiais, a partir de R$ 10. O open bar, por sua vez, ainda contará com drinques de gin tônica verde, cartolas verdes distribuídas ao público e copos personalizados. Para comandar a trilha sonora do evento, o bar receberá atrações musicais que tocarão sucessos dos anos 1970 aos anos 2000, além da participação de uma Dj responsável por discotecar músicas tradicionais irlandesas.

Durante a festa, a cozinha do espaço funcionará normalmente. Para harmonizar com um bom chope verde, ou com os chopes mais encorpados, o proprietário Vando Albuquerque indica a carne de panela (R$ 48,90), cozida lentamente no vinho.

Para além do chope verde

Em mão contrária à grande parte dos bares da cidade, o lema da festa de Dia de São Patrício do Publican deste ano, realizada neste sábado, é "de verde só o lúpulo". "Passaremos longe do corante verde!", adianta o proprietário Daniel Ribas. "Esse ano teremos uma comemoração focada em cervejas de qualidade que acompanham muito bem esse momento de descontração", detalha. "Vamos trazer uma seleção de cervejas lupuladas na torneira e um acervo grande de latas e garrafas", complementa o proprietário.

Outra novidade é a participação da Fat Pig Charcutaria, que fará um cardápio exclusivo para o evento. Os destaques do menu ficam por conta do corned beef (R$ 35), considerado o prato oficial do Dia de São Patrício, feito com carne embutida, picles, queijo e molho especial; e o choripan irlandês (R$ 35), mini pão baguete, linguiça de frango especial, mix de cogumelos e molho de lemon Pepper. "São pratos com carne e picância que ornam super bem com cervejas lupuladas", sugere Daniel. Na casa, o pint (473ml) de um IPA super lupulada sai em torno de R$ 30.

Cerveja para todos!

Neste sábado, é celebrado o 3° Dia de São Patrício da Cervejaria Bracitorium. A partir das 17h, o espaço abre as portas para o público brasiliense, onde poderão desfrutar de 5h de open chope verde (R$ 64,90) ao som do projeto The One Man Band, de Gaje Man, voltado para música celta e folk. Aos que não desejarem participar do open bar, 12 torneiras com variados estilos de chopes frescos, direto da fábrica, estarão disponíveis a partir de R$ 11.

"A nossa cervejaria tem diversos estilos para agradar a todos. Na tradicional festa de São Patrício, os estilos mais procurados são a cerveja verde, que geralmente é uma cerveja estilo american lager, leve e refrescante, na cor símbolo da Irlanda, verde. Temos também um estilo de cerveja muito típico na Irlanda, a Irish Stout, uma cerveja escura, com notas de café, mas também leve", explica a sócia Hosana Coelho. Para harmonizar com o chope verde, Hosana indica a coxinha de pernil sem massa (R$ 36) e o chopped, ou ensopadinho, de filé (R$ 51).

Celebração típica irlandesa

O galpão-bar da Corina Cervejas transforma, nesta sexta (15), a partir das 17h, o SOF Norte na Irlanda, e celebra a data “como manda o gabarito irlandês-pagão”, garante o sócio Heitor Heffner. “Muita cerveja (13 torneiras + opções exclusivas para o dia, incluindo o chope verde), rock ao vivo para animar a galera e várias promoções e brincadeiras”, revela. No menu do local, opções de delícias tipicamente irlandesas, como o cozido irlandês (R$ 55), e hambúrgueres com pão verde podem ser encontrados durante a celebração. “Fora isso, temos um cardápio variado de petiscos, pratos individuais e para famílias, incluindo opções vegetarianas”, pontua Heitor. A entrada é gratuita e não será feita cobrança de 10%. Os que comparecerem vestidos completamente de verde, fantasiados de Leprechaun ou de chinelo, ganham um copinho de Corina.

Em ritmo de festa

Tradição no Primeiro Cozinha de Bar, o Dia de São Patrício não passa batido por lá! A partir das 17h deste sábado, o público está convidado para um fim de tarde regado de música, alegria e, claro, muito chope. Das 17h às 20h, a casa funciona em formato happy hour, com caneca de chope verde e chope Brahma por apenas R$ 6,90. Ainda no tema da celebração, o restaurante indica o guacamole da sorte (R$ 49,90) como petisco ideal para acompanhar a cerveja de escolha dos clientes.

Comemoração completa

Com direito à decoração temática e programação musical, o Hop Capital Beer também se prepara para receber as celebrações de São Patrício neste sábado. A partir das 17h30, até às 20h, a casa oferece ao público dose dupla de chope verde (R$ 10) durante o happy hour e organiza um concurso de fantasia com premiação de até R$ 300 de consumo no bar.

No evento, quem cuida dos aperitivos é o restaurante convidado FiChips Asa Norte, que servirá o tradicional fish and chips (R$ 39), tiras de filé de peixe empanado e fritas. Além disso, o tradicional hop burger (R$ 34,70), presente no menu da casa, será servido de acordo com o tema, com o tradicional pão verde. A entrada para o evento pode ser adquirida pelo Sympla, a partir de R$ 10. Os que desejarem comprar ingresso na porta, será cobrado o valor de R$ 15. Até 19h, a entrada é gratuita.