Roberto Carlos canta emoções em Brasília este final de semana

Quando ele está aqui, o brasiliense vive um momento lindo. Anualmente, Roberto Carlos desembarca em Brasília para tocar os maiores sucessos da carreira para o público que o ama e o segue. Este sábado (16/3) e domingo (17/3), o Rei sobe ao palco montado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para o esperado reencontro com os candangos.

Com quase 70 anos de carreira, o músico ainda é um dos mais importantes da atualidade. Não à toa, carrega consigo a alcunha de rei. Porém, o que impressiona é a longevidade do sucesso. Mesmo sem novos lançamentos, Roberto Carlos está com uma das datas em Brasília esgotada e a segunda com poucos ingressos restantes.

Neste retorno a Brasília, o cantor traz a banda que o acompanha com o fiel escudeiro e o maestro Eduardo Lages, colaborando com o artista e providenciando a música necessária para que Roberto Carlos e Brasília cantem em uma só voz as músicas que são sucesso em todo país e até internacionalmente.

O repertório tem algumas das faixas que marcaram época e passeia pela carreira do músico desde os tempos de jovem guarda até a atualidade. Nunca faltam hits e os espectadores podem esperar músicas como Emoções, Detalhes, Como é grande meu amor por você, Amigo, Jesus Cristo e Nossa Senhora.

Uma diferença em relação a outros shows recentes na capital é a adição da canção Evidências. A faixa que fez sucesso na voz dos sertanejos Chitãozinho e Xororó é um hino não oficial e, por isso, o Rei teve de ter uma própria versão da música que mudou o Brasil e é entoada a plenos pulmões por todos os brasileiros.