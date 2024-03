Funqquestra leva mixagem de estilos ao Calaf na noite desta sexta

Há 12 anos, o Funqquestra traz aos palcos brasilienses a música instrumental para perto do público. E nesta sexta-feira (22/3), no Calaf, às 23h30, o coletivo apresenta a edição especial dos clássicos do pagode retrô como Raça Negra, Exaltasamba e Katinguelê.

O grupo representa o encontro de diferentes influências no mesmo palco, ao unir a diversão do funk, o improviso do jazz, o ecletismo do pop e a diversidade brasileira com a potência de uma orquestra.

"A Funqquestra surgiu como um exercício de estudo. Quando estava no processo de fazer os arranjos, decidi unir minhas maiores paixões: funk, jazz, pop e música brasileira. E foi incrível descobrir que, assim como eu, também tem um monte de gente apaixonada nesses quatro universos musicais", destaca o fundador e líder do coletivo, Bruno Gafanhoto.