Metal pesado da banda Wormz chega a Brasília com show no Toinha

Diretamente de Goiânia, a banda Wormz, cover de Slipknot, chega a Brasília nesta sexta-feira (29/3) para tocar no Toinha Brasil show. A partir das 22h, o grupo prestará tributo aos consagrados músicos de metal.

Pela segunda vez na cidade, a Wormz prepara um grande show. "Performar Slipknot é um grande desafio. Usar as roupas e máscaras no clima brasileiro é sempre difícil. O próprio Slipknot não permanece em palco mais do que 1 hora e 30 minutos. Mas nós sempre queremos nos entregar e já chegamos a fazer shows de quase três horas. Quando estamos ali no palco, o sentimento de fã toma conta e a energia sempre surge para fazer o espetáculo acontecer. A palavra que descreve bem tudo isso é caos", afirma o vocalista Lyncoln.

Todos os integrantes da Wormz são fãs do Slipknot e conhecem os gestos marcantes da banda. Eles mesclam o atual com o nostálgico em uma performance energética.