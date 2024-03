Noite de jazz, blues, rock & soul com show dos Comparsas neste sábado

Por Ayumi Watanabe* —

O show dos Comparsas, realizado neste sábado (30/3), terá o lucro destinado para o Projeto Educação Patrimonial. Brasília receberá uma vibrante noite de jazz, blues, rock & soul. A banda de amigos de longa data promete uma noite de música com composições originais. Cada integrante possui uma trajetória única. O grupo ganhou vida graças à iniciativa do baterista Renato Glória, que marcou uma data em uma casa de shows na capital para reunir os quatro parceiros. "Comparsas", dentro e fora da música, eles buscam emocionar e impressionar o público com técnicas e com a paixão pelas composições, formado por Haroldinho Mattos (guitarra) , Oswaldo Amorim (baixo), Daniel Baker (teclados). Com diversos shows pelo país, o grupo pretende rodar o planeta e mostrar o repertório autoral e releituras dos maiores clássicos do MPB, blues, rock e jazz.