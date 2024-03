A boemia de Puccini ganha vida em montagem da Cia. de Cantores Líricos

Para lembrar os 100 anos da morte de Giacomo Puccini, a Cia. de Cantores Líricos de Brasília leva ao palco do Teatro Sesc Gama uma das obras mais emblemáticas do compositor italiano. La Bohème ganha vida encenada por oito cantores vestidos com figurinos de época e acompanhados de uma orquestra de câmara.

Ambientada na Paris de 1830, a ópera conta a história de quatro amigos artistas que moram em um sótão e levam uma vida apertada. Um deles se apaixona pela florista Mimi, o outro, por Musetta, uma moça muito à frente de sua época, livre e decidida. As histórias de amor vão tomar rumos diferentes e se desenvolvem em meio a uma cidade efervescente que, naquele início de século 19, era o epicentro da Europa. A boemia é o ambiente que cerca os personagens e o romantismo, a sua marca.

Dividida em quatro atos, a ópera tem algumas das árias mais famosas da história da música, como Che gelida manina, O soave fanciulla, Donde lieta uscì e Quando m'en vo. "Foi a obra em que Puccini conseguiu imprimir muito mais o sentimento realista dos personagens, conseguiu caracterizar musicalmente as expressões, as atmosferas de cada sentimento", explica Renata Dourado, que canta o personagem de Musetta.