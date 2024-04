Banda canadense Exciter faz show no Toinha Brasil nesta sexta

Após passar pelo México, Costa Rica, Colômbia e Argentina, a banda canadense Exciter traz a Brasília o show da turnê latino-americana que celebra 40 anos do lançamento do primeiro álbum, intitulado Heavy metal maniac. Acompanhados pelo trio norte-americano de metal punk Bat, eles se apresentam nesta sexta-feira (5/4), no Toinha Brasil Show, a partir das 19h. Depois de Brasília, a turnê segue para São Paulo e depois Chile.

Além dos sucessos do álbum que dá nome a turnê, Exciter ainda passa por hits de Violence & force, Long live the loud e Unveiling the wicked. Uma das primeiras bandas de speed metal, ela teve papel fundamental no desenvolvimento do gênero do thrash metal na década de 1980 e ganhou destaque pelo heavy metal veloz e agressivo. Bat é considerado uma das revelações do speed metal e, na última década, se destacou pela trajetória no underground. Após oito anos de estreia do primeiro álbum, eles lançam o segundo, intitulado Under the crooked claw e previsto para maio de 2024.