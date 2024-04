Dupla Jorge & Mateus comanda festa sertaneja no Mané Garrincha

Passa o dia, passa a noite e passam até os anos, mas o público do quadradinho segue apaixonado por Jorge & Mateus. O convite de uma das duplas mais aclamadas do país é claro: se tem algum compromisso, troca, uma reunião, troca, pois o primeiro show da turnê Único promete entregar tudo. A dupla celebra 18 anos de estrada neste sábado (6/4), no Estádio Mané Garrincha. Além deles, sobem ao palco Pedro Libe, Luan e Léo Santana.

Em um formato Único, Jorge & Mateus prometem uma experiência marcante para os fãs brasilienses com o extenso repertório que passeia pelos sucessos antigos e os mais atuais. Além disso, a cada edição da turnê, o show ganha diferentes convidados no line-up para regiões nas quais o festival não esteve presente no ano passado.

Nos últimos anos, Jorge & Mateus conquistaram recordes em plataformas de streaming e rádios pelo país. Atualmente, eles são considerados um dos principais nomes do gênero sertanejo do país. Ao todo, já são mais de 10 discos gravados e 19 milhões de seguidores nas redes sociais da dupla.

Jorge & Mateus contam números expressivos no que diz respeito às canções Propaganda, Sosseguei, Cheirosa, Louca de saudade e Tijolão, que, ao todo, somam mais de 1 bilhão e 914 milhões de visualizações no Youtube. Além dessas músicas, eles são donos de grandes clássicos do gênero como Pode chorar, De tanto te querer, Voa beija-flor, Querendo te amar, Amo noite e dia e Todo seu.

Recentemente, a dupla foi indicada ao Grammy Latino pela terceira vez, com o álbum É simples assim. Ao longo da carreira, Jorge & Mateus venceram inúmeras premiações de Melhor dupla, Melhor música, Dupla do ano e Dupla da década. Eles encerraram 2023 com mais de 3 bilhões de streams nos aplicativos de áudio e vídeo.