O ator Vincent Martella, que interpretou o personagem Greg no seriado Todo mundo odeia o Chris, ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram após acenos aos fãs brasileiros. No último domingo (31/3), Vincent compartilhou uma foto em que aparece vestido com uma camisa com os dizeres "eu sou famoso no Brasil".

Em outra postagem, o ator assistiu a dublagem em português do personagem Greg e disse que gostou do resultado. Diversos internautas brasileiros comentaram a publicação de Vincent. "Cara, a gente está tão na sua", disse um. "Vamos fazer o Greg ultrapassar o Chris em seguidores", afirmou outro.

O aumento no números de seguidores do ator que interpretou Greg é uma reação a Tyler James Williams, o Chris do famoso seriado, que já criticou os brasileiros. Isso porque os fãs costumam comentar com muita frequência nas postagens de Tyler com os bordões de Todo mundo odeia o Chris, como "trágico", "me passa um dólar" e "cadê o Caruso agora?".

Questionado sobre o "carinho" dos brasileiros nas redes sociais, o ator respondeu: "Todos eles são maravilhosos. Mas, assim como o spam, não deveria acontecer desse jeito, certo? É um pouco demais".

Vincent, por outro lado, parece não se incomodar. Na quarta-feira (3/4), o ator celebrou o ganho de seguidores e mandou outra mensagem ao Brasil, se disponibilizando para vir a Comic Con, que acontece em dezembro, em São Paulo. “Levem-me à convenção de vocês”, escreveu, repostando a foto com a camiseta brasileira.