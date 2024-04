Veja onde comer um verdadeiro banquete árabe em Brasília

Apesar da distância geográfica, a cultura árabe se faz presente no dia a dia do brasiliense. Isso porque, espalhados pela cidade, restaurantes voltados para a culinária secular conquistam o coração e o paladar dos moradores da capital federal. Sinônimo de diversidade, a gastronomia dos países do norte africano e do Oriente Médio abrange clássicos, desde esfirras e quibes, até pratos mais elaborados, como, por exemplo, o clássico arroz marroquino.

Carregando consigo histórias familiares, os restaurantes árabes da cidade ilustram suas origens na capital federal. "Sentimos muito orgulho de representar a culinária árabe em Brasília, porque, assim, estamos mantendo vivas as tradições familiares, passando ela para tantas outras pessoas e gerações. É como se cada prato levasse um pedacinho do Líbano", afirma Lilian Cury, proprietária do restaurante libanês Arabian.

Filho de mãe síria, Eduardo Haddad, proprietário do Árabe Gourmet, leva as tradições familiares à risca e entrega uma comida fiel ao contexto em que foi criado e similar aos sabores que se apaixonou durante a infância. "Eu levo o papel de representar a culinária árabe muito a sério. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Brasília e ser brasileiro, a gastronomia daqui é perfeita, mas eu não misturo as coisas. Eu prezo muito pela cultura na qual fui criado, então eu não me sinto no direito de mudar as receitas que minha mãe me ensinou. Acho que esse também é o segredo do Árabe Gourmet", pontua.





Herança gastronômica

Descendentes de imigrantes do Líbano e da Síria, Lícia Cury e Paulo Henrique Cury, casal à frente do Marzuk Empório Árabe, procuram honrar as origens de seus antepassados por meio da culinária. “Aqui, priorizamos o resgate do que existe de mais tradicional na culinária árabe, com todos os temperos, sabores e receitas originais e centenárias da família Cury, radicada no Brasil desde o século passado”, garante Lícia.

“É um legado de preciosas alquimias culinárias, segredos registrados não apenas em livros ou cadernos, mas na memória viva dos integrantes dessa família, apaixonada pela tradicional cozinha árabe”, relata. “Fiéis à tradição, continuamos cuidando de perto de todos os preparos da culinária árabe disponíveis no cardápio do Marzuk, seguindo à risca as receitas repassadas de geração em geração”, complementa.

Nas lojas Marzuk, o público pode encontrar um vasto balcão com diversas guloseimas árabes, preparadas diariamente. Segundo Lícia, os clássicos são os preferidos da clientela, como as tradicionais pastas de homus, coalhada seca e o quibe cru (R$ 9,90 — 100g), os quibes nas versões frito com recheio tradicional, coalhada e arich (R$ 13,90), além do quibe assado tradicional (R$ 9,50) e as esfirras de carne (R$ 13,90).

Tradição direto do Líbano

Após anos de experiência no ramo de alimentação, o casal Wesley, de ascendência libanesa, e Lilian Cury decidiu honrar a culinária do país árabe por meio do restaurante Arabian. Oferecendo ao público uma comida familiar, fresca e típica, a casa conta com diversos detalhes idealizados e pensados para que o espaço remetesse ao Líbano, das cores aos adornos que enfeitam o ambiente, que pertenciam à família de Wesley. "Trabalhamos arduamente para não perder as raízes árabes", garante Lilian.

O restaurante funciona sob regime de bufê (R$ 89,90/kg), com destaque para as esfirras folhadas de carne, ricota e frango, recheadas com receitas criadas por Wesley, além das saladas marroquinas e do cordeiro assado.

Point da cidade

O bar mais tradicional de Brasília também tem raízes árabes. Em 1996, os irmãos Youssef Sarkis Maaraouri e Youssef Sarkis Kaawai, recém-chegados em Brasília, decidiram comprar uma loja na esquina da 109 Sul, no intuito de inaugurar um restaurante árabe no coração da cidade. Batizado de Beirute Bar e Restaurante, o estabelecimento foi inaugurado naquele mesmo ano.

Quatro anos após a abertura, em 1970, os irmãos Bartô e Chico, mais conhecido como Chiquinho, começaram a trabalhar no restaurante como garçons e, ao saberem do interesse dos proprietários em venderem o bar, fizeram uma proposta de compra. A partir daí, a dupla assumiu o negócio, consolidando o espaço como um dos principais restaurantes da cidade.

No próximo dia 16, o Beirute comemora 58 anos de existência e conta com uma trajetória que confunde-se com a história de Brasília. Em mais de meio século de existência, o bar tornou-se responsável por unir todas as tribos da cidade, abraçando diferentes gerações e mantendo clientes fiéis ao longo dos anos. Palco de celebrações pessoais dos clientes, a casa também foi ponto de encontro de celebridades e figuras políticas nas últimas décadas.

À frente das operações do Beirute, Francisco Emílio, filho de Chiquinho, define o restaurante como um espaço que "representa a história viva de Brasília, com toda a sua diversidade cultural". "Buscamos manter a tradição, mas sempre em busca de trazer boas novidades para os nossos clientes. Essa é a essência do nosso trabalho", define o proprietário.

Em ritmo de aniversário, o "Beira" volta com um clássico para o cardápio da casa — o quibe assado à Beirute (R$ 44,50).

De tudo um pouco

Em atividade há quase 20 anos, o Empório Árabe é o local ideal para os que querem viver uma experiência gastronômica completa. O restaurante oferece a opção de rodízio (R$ 59,90), que inclui kibe, esfirra, tabule, falafel, charuto, abobrinha recheada, cordeiro desfiado e frango ao molho com amêndoas, entre outros. O regime funciona, diariamente, no horário do jantar.

Aos que preferem à la carte, a casa também conta com pratos como carneiro marroquino, (R$ 78,90), carneiro desfiado elaborado com cebola, cebolinha e nozes, guarnecido de arroz aletria e batatas sautés, paleta de carneiro (R$ 89,90), paleta ao molho de especiarias, arroz com amêndoas e um saboroso purê de batatas temperado com ervas, e arroz marroquino (R$ 65).

