Francisco, el Hombre toca na Infinu em show neste sábado (13/4)

No princípio, em 2013, a banda Francisco, el Hombre começou a carreira cantando nas praças das cidades e recolhendo gorjetas com um chapéu. O tempo passou e, ano passado, eles completaram uma década de trabalho, comemorado com o álbum 10 años e o lançamento da turnê de mesmo nome em Brasília, na abertura do Festival CoMa. "Um dos shows mais emocionantes da turnê", destaca um dos integrantes, Mateo Piracés-Ugarte, ao Correio. Neste sábado (13/4), às 23h, eles retornam à capital federal para retribuir o carinho e encerrar essa fase, na Infinu Comunidade Criativa.

O repertório da 10 años garante nova roupagem às canções clássicas e passa por todas as fases e transformações enfrentadas pelo grupo. Segundo Helena Papini, integrante da banda desde 2020, essa temporada de celebração preparou caminho para uma retrospectiva carregada de reflexões sobre quem eram, e do valor e importância que a Francisco, el Hombre carrega no cenário da cultura brasileira. "Eu acho que os 10 años foi uma terapia da banda", explica sobre a turnê.

Essa é a última apresentação antes da nova fase. Após 11 anos, cinco álbuns de estúdio e passagens por festivais brasileiros, europeus, norte e latino americanos, a banda anuncia uma pausa nos trabalhos, sem data de retorno prevista. Em maio, álbum e turnê de nome Hasta el final estreiam e marcam esse "até logo". "Eu acho que essas doses homeopáticas de nostalgia vão chegar e, na hora que bater, vai ser chororô", completa Helena.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.