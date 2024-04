Funkeiro Dj Guuga faz show no Complexo Fora do Eixo neste sábado

As hélices de Dj Guuga aterrissam no avião de Lúcio Costa, neste sábado (13/4), a partir das 20h, no Complexo Fora do Eixo. O cantor paulista comanda mais uma vez a noite com sucessos que agitam carnavais e bailes desde 2018, como Helicóptero, Volta bebê, volta neném, Vem pro cabaré e Vidrado em você. O produtor é conhecido nas noites candangas por protagonizar shows marcantes.

O funkeiro ganhou notoriedade no cenário nacional ao se destacar em uma das vertentes do gênero, o arrocha funk, estilo que une as batidas e os elementos de ambos os ritmos. O repertório do Dj conta com colaborações de artistas relevantes da cena como Wesley Safadão, Guilherme & Benuto, MC Pierre, Dennis DJ e MC Livinho.