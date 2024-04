Fora do Eixo realiza 'Boteco Week' até domingo (21/4)

O Fora do Eixo Lounge recebe, até domingo (21/4), o Boteco Week, com diversas atrações e promoções. O espaço oferecerá open de cerveja, feijoada, drinks, dobro de espetinho e happy hour. Na música, o público poderá desfrutar de pagode, forró, música eletrônica, sertanejo e samba.



Cada dia da semana será uma promoção diferente. Na terça-feira, o espaço promove o espetinho em dobro e na quarta, open da cerveja Spaten com buffet de petiscos. Na quinta, ocorre o Open Delas, com diversos drinks e ofertas de hambúrgueres.



No final de semana, o Open Delas se une ao Open de Spaten, das 15h às 18h. Ao sábado, de 12h às 16h, a feijoada é à vontade por R$44,90. Durante o evento, aniversariantes da semana também ganham consumação e cortesias do Fora do Eixo Lounge.