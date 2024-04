Álbum 'Elis&Tom' revivido em show de Daniel Jobim e Kell SMith

Em celebração aos 50 anos do álbum Elis & Tom, gravado em 1974, Daniel Jobim e Kell Smith se preparam para o show deste sábado (20/4) que reviverá os clássicos do álbum. Canções como Águas de Março, Corcovado e Só tinha de ser com você estarão presentes no repertório.

Kell Smith enfatiza o carinho por Elis, sua inspiração desde cedo. "Desde que meu pai me deu uma vitrola que achou na rua, acompanhado de Falso Brilhante, Elis se tornou meu primeiro amor, ao me atravessar com sua arte e música. Sem ela, eu não estaria aqui vivendo a música brasileira", conta. Quando Elis Regina e Tom Jobim decidiram se reunir em Los Angeles para gravar o álbum Elis & Tom, eles colocavam, sem saber, um marco histórico na música brasileira.

"Tenho uma conexão especial com Brasília e tenho certeza de que o evento será lindíssimo, como sempre é. Vou matar um pouquinho da saudade daqui", avisa Kell. Daniel é cantor, pianista e compositor, persiste na dedicação a obra histórica criada por Tom e enfatiza a importância do projeto que tem o objetivo lembrar o quanto essas duas personalidades foram importantes para a música brasileira. “Estamos colocando muito amor e dedicação nesse projeto, então espero que o público consiga sentir essa noite, o quanto é importante para nós”, diz Daniel.

Considerado um divisor de águas na história da música brasileira, a união dos dois músicos consolidou as potências da MPB e da bossa nova juntos. “Está sendo uma honra fazer parte dessa celebração dos 50 anos do álbum que me acompanhou durante toda minha vida, ele nasceu praticamente junto comigo. Me lembro da época de escola em que os meus colegas brincavam com a música de Pau e Pedra em Águas de Março. Estar representando meu avô Tom Jobim é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é um marco na minha carreira ter a oportunidade de homenageá-lo. É algo muito especial para mim”, garante Daniel Jobim.

Serviço



Tributo a Elis & Tom

Sábado (20/4), a partir das 20h no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$80 na Bilheteria Digital. Indicado para maiores de 14 anos.