Leo Gandelman faz homenagem ao pianista João Donato no Clube do Choro

O saxofonista, compositor, arranjador e apresentador carioca Leo Gandelman é a atração deste fim de semana do projeto Complexo Cultural do Choro. Acompanhado por Eduardo Farias (teclados) e Cassius Thepersson (bateria), ele se apresenta nesta sexta-feira (19/4) e no sábado (20/4), às 20h30, no espaço de shows da instituição.

A programação tem início às 11h com apresentação teatral do grupo Piquenique Chorão, na área externa, seguido pela tradicional feijoada na área do Café Musical. A produção é do Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICRM).

Ausente dos palcos brasilienses há vários anos, Gandelman está de volta com o show em que presta tributo a João Donato ao interpretar clássicos da obra do compositor acreano, como Amazonas, A paz, Bananeira, Emoriô, Lugar comum, Nasci para bailar e Sambou sambou.

Gandelman conta que preparou um show especial para os frequentadores do Clube do Choro, que sempre o acolhe com carinho e entusiasmo. "A proposta é prestar um tributo a João Donato, amigo querido e um gênio da nossa música popular".

O saxofonista acrescenta: "Vou fazer, também, um passeio pelo vasto estuário da música popular brasileira, indo da bossa nova ao rap".