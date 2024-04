Bossa nova dá o tom em noite com Jane Duboc e Nelson Faria

Por Ayumi Watanabe*—

Nesta sexta-feira (5/4), a partir das 20h, a Casa Thomas Jefferson terá uma noite de pura bossa nova com o show A Bossa de Carlos Lyra, que, nas palavras de Tom Jobim, foi o maior "melodista" da música brasileira.

O show é uma parceria entre o Clube da Bossa Nova e a Casa Thomas Jefferson, conhecida por suas Sextas musicais. O guitarrista Nelson Faria e a cantora Jane Duboc se unem para homenagear o compositor Carlos Lyra, que morreu em dezembro de 2023. Carlos Lyra compôs músicas que, hoje, são executadas no Brasil e no mundo.

Nelson e Jane prometem uma noite inesquecível de emoção. Os músicos estão trabalhando desde o início do ano em um álbum composto das músicas do cantor e compositor carioca. Estarão acompanhados pelos talentosos músicos Oswaldo Amorim no contrabaixo e Pedro Almeida na bateria.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco