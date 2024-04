Rapper Chamat abre temporada que vai celebrar o rap brasiliense

A Craudi in concert chega na Infinu, neste sábado (27/4), agitando a Praça do Avós, para celebrar o néctar do rap brasiliense. Chamat se apresenta no palco da Infinu ao lado de Don e Michel Dias. O Correio conversou com o rapper brasiliense Chamat, que é o primeiro a abrir a temporada de shows.

Matheus, conhecido como Chamat debuta nos palcos da Craudi in concert. "Quando fui chamado para as batalhas de rima coloquei Mat e o Chamat veio depois", explica o rapper sobre a decisão de seu nome artístico. Quando questionado sobre o que preparou para a apresentação de amanhã, Chamat explica que a apresentação será focada nas faixas do primeiro álbum do rapper: Sal. "Vamos ter uma mistura de instrumentais com percussão, as outras surpresas ficam para amanhã". O rapper Akari se junta a Chamat na performance apresentando o disco Underground por escolha.

O disco Sal decorre a limpeza espiritual através da música: "Essa é a maior mensagem do disco. Sal retrata muito bem as vivências de um jovem suburbano na capital do país, tentando não ser consumido pelo cotidiano enquanto procura formas de expressar a arte no mundo", destaca Chamat sobre o álbum.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco