Terceira temporada de ‘Heartstopper’ tem elenco anunciado

A série de romance da Netflix Heartstopper, baseada nos livros de Alice Oseman, ganhará a terceira temporada em outubro deste ano com os novos membros do elenco já anunciados. As adições são os atores Hayley Atwell, Eddie Marsan e Jonathan Bailey.

Atwell se junta à família Nelson com a tia Diane de Nick (Kit Connor), que o leva para passar nas férias de verão em Menorca e tem alguns conselhos difíceis para dar sobre relacionamento. Marsan interpretará um personagem querido das histórias em quadrinhos: Geoff, o terapeuta sábio de Charlie (Joe Locke). Bailey fará uma aparição especial como Jack Maddox, um classicista famoso do Instagram e crush de Charlie.

A nova temporada terá oito episódios e retomará a história de romance de Nick e Charlie com novas alegrias e desafios. As escolhas universitárias chegam na vida dos personagens, que devem aprender a apoiar-se naqueles que amam quando a vida não acontece como o planejado.