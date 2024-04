Iza traz a Brasília o show da turnê do novo disco, Afrodhit

Um dos maiores nomes da música pop nacional e R&B, a cantora Iza vive uma nova fase na carreira e na vida pessoal. Além da gravidez, recentemente anunciada, a cantora lançou o segundo álbum de estúdio no ano passado, intitulado Afrodhit, e segue com a turnê desse novo disco pelo Brasil. Ela traz um show gratuito para o DF no palco do Sesc pop, neste sábado (27/4), a partir das 16h, na unidade do Guará. A tarde ainda conta com apresentações da Cynthia Luz, Margaridas e Dj Ketlen.

Para evidenciar aquilo que Iza mais defende, o show da Afrodhit Tour valoriza e evidencia a autonomia e a feminilidade das mulheres. Para isso, o repertório passa pelas faixas do novo álbum como Fé nas maluca, Que se vá, Mega da virada, Nunca mais e Fiu fiu, mas sem deixar de lado as famosas canções que trouxeram a artista ao patamar que ela está hoje. São elas Brisa, Pesadão, Meu talismã, Fé e Sem filtro.

Segundo Iza, Afrodhit representa quem ela é, atualmente, tanto nas letras como nas melodias e parcerias que constroem o disco. Nessa fase mais madura e honesta consigo mesma, a cantora precisou descartar um álbum que estava totalmente pronto para fazer outro do zero, mas que realmente fizesse sentido com a nova fase que estava vivendo. Após cinco meses de produção, ela trouxe 13 faixas que passeiam por ritmos e colaboradores diversos como Djonga, King, L7nnon, MC Carol, Russo Passapusso e Tiwa Savage.

No campo da temática, o projeto passa por assuntos já abordados por Iza, mas de forma mais intensa e direta. Para falar de paixão, o disco passa pelo gingado, dança, reflexão de ritmos como MPB, rap, trap, reggae, reggaeton e rock. Nas redes sociais, ela destacou que o álbum fala sobre amor: "Ele começa tenso e depois vem batucada e a gente vai para a pista, rola um flerte e eu me apaixono de novo". A escolha da deusa grega do amor, Afrodite, reforça o conceito.

A última vez que Iza esteve na cidade foi em 2019, no Festival Na Praia. Para este sábado (27/4), a cantora promete um show bem diferente do último. "Estou chegando com um álbum novo, músicas novas, um novo momento da minha carreira e da minha vida. Espero que o público de Brasília se divirta muito. Fui muito bem recebida em 2019 e tenho certeza que agora será mais incrível", afirma a cantora ao Correio. Ela ainda ressalta que as expectativas são "as melhores possíveis".

Nos últimos anos, Iza conquistou grande destaque e reconhecimento no universo da música. Além de ser a primeira cantora negra brasileira a fazer um show no palco mundo do Rock in Rio 2022, ela fez parte da primeira edição do festival The Town, em São Paulo, no ano passado. O primeiro álbum, Dona de mim, recebeu indicação para o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, e o single Fé, de 2023, para a categoria de melhor interpretação urbana em língua portuguesa.

