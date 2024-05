Rap confessional de Zudizilla sobe ao palco da Infinu neste sábado

O rapper Zudizilla chega, sábado (11/5), na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul) para show que promove o álbum Quarta parede, mais recente registro de inéditas do artista natural de Pelotas (RS). A apresentação, que ocorrerá a partir das 21h, é parte da turnê que leva consigo o repertório do último lançamento do rapper, além de resgatar rimas de projetos anteriores da carreira de Zudizilla.

Quando perguntado sobre a sensação de trazer pela primeira vez um show para a capital do país, Zudizilla responde que tem acompanhado pelas redes sociais a empolgação dos fãs brasilienses em relação à apresentação de amanhã. "Espero geral na Infinu para o primeiro de muitos encontros que virão. Mas esse primeiro eu sei que vai ser especial", destaca o rapper.

Os raps de Zudizilla são marcados por uma especial pegada confessional, na medida em que as rimas exploram uma qualidade lírica bastante descritiva e a produção de cada faixa se destaca pelo refinamento técnico do rapper na seleção do time de colaboradores.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Zudizilla

Neste sábado (11/5), a partir das 21h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bl. A Loja 67, Asa Sul). Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada promocional) taxa na Sympla. Classificação indicativa: 16 anos.