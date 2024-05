Festival Sambadeiras terá Marinha do Coco e Renata Jambeiro

Neste sábado (1/6) e no domingo (2/6), às 17h, o Taguapark será palco para o Festival Sambadeiras. O evento gratuito contará com Martinha do Coco, Renata Jambeiro e oficina de samba de roda com as descendentes de Dona Dalva do Samba. A festividade se repetirá no primeiro fim de semana de junho, na Casa de Cultura do Guará.

Em sua segunda edição, o festival busca abrir espaço e destacar a figura feminina na cultura popular, ressaltando também a mulher portadora de deficiência. "Precisamos de ações culturais que coloquem a mulher como protagonista de sua existência. Um movimento no qual ela encontre lugar de fala, independentemente da origem, cor da pele, religião, opção de gênero ou qualquer outro modo de viver", defende a artista Dani Ribeiro, idealizadora do evento e deficiente visual desde o nascimento.

Segundo ela, a iniciativa foi criada a partir do seu desejo de cantar com outras cantoras brasilienses sem ser julgada como "coitadinha": "Queria ser levada a sério. Quis mostrar que a cantora com deficiência pode estar junto da sem deficiência". Dani ressalta também ambições para o futuro: "Meu sonho é que esse festival vire um marco de brasília e que passe circular em várias cidades".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco