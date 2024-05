São João de Caruaru espera 3,5 milhões de pessoas em 72 dias de festa

O São João de Caruaru, conhecido como a maior festa junina do Brasil, terá 72 dias de festa e 1,2 mil atrações. Os organizadores esperam um público estimado em cerca de 3,5 milhões de pessoas. A programação começou em 19 de abril e vai até 29 de junho.

No principal palco da festa, o Pátio do Forró, mais de 60 atrações animam um público estimado em 80 mil pessoas por noite. Neste sábado (1º/6), o local recebe Carlinhos Brown junto ao Maestro Mozart e uma orquestra de pífanos, que é um instrumento de sopro de madeira, similar a uma flauta, popular no Nordeste. Além deles, Flávio José, Jorge de Altinho e o vaqueiro Mano Walter também animarão o São João.

Mais 11 polos serão responsáveis por animar os fãs de forró, com mais de 50 atrações para crianças, adultos, idosos e famílias. No entanto, nem só de forró vive o São João de Caruaru. Isso porque a festa se destaca pela diversidade musical e cultural, abrindo espaço para o jazz, noite cristã, noite de religiões de matrizes africanas e de sonoridades indígenas, samba, rock, teatro e dança.



O São João de Caruaru também será palco para atrações como Roupa Nova, Joelma, Raça Negra, Luan Santana, Flávio José, Mano Walter, Blitz, Paulo Miklos, Henrique e Juliano, Ivete Sangalo e, pela primeira vez, uma atração internacional, o grupo Double You.

“A cidade toda passa o ano na expectativa para esse momento. Muitas famílias que comercializam no São João vivem o ano todo dessa renda. É um momento muito importante para a economia de toda a região”, explica o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.