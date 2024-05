'Belchior, um sujeito de sorte' sobe ao palco do Clube do Choro

O espetáculo Belchior, um sujeito de sorte, é atração, neste sábado (25/5), no Clube do Choro. Com direção de Cacá Franklin, o musical conta a história do grande compositor cearense, interpretado pelo ator mineiro Rogério Silvestre. A banda Passo Largo do Distrito Federal garante a base sonora.

O espetáculo reconstitui a vida do cantor, compositor, poeta e artista plástico Belchior, evocando desde o começo de sua carreira até os seus últimos dias de vida.

O diretor musical Cacá Franklin ressalta que manter a memória de Belchior é de suma importância. "Como o próprio (Belchior) diz: 'cidadãos conformados', a sociedade está sendo anestesiada com o entretenimento sem conteúdo, pois infelizmente, nos últimos anos, nós enquanto país retrocedemos muito. Gênios como Belchior são atemporais" comenta Cacá, ao Correio.

O espetáculo passou por 10 capitais brasileiras, sempre com muito sucesso de público.

