Davi perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após vencer o BBB 24

Muito ativo nas redes sociais, o ex-BBB Davi Brito já perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram desde que se consagrou campeão da 24ª edição, há um pouco mais de um mês.

Quando venceu o reality, Davi contabilizava 10,5 milhões de seguidores no Instagram. O número diminuiu e até a publicação desta matéria já estava em 9,5 milhões.

Desde a vitória no BBB, o conteúdo de Davi vem sendo comentando nas redes sociais. Na semana após a vitória, o fim do relacionamento com Mani Reggo dominou as redes sociais.

As ações do ex-bbb como voluntário nas enchentes do Rio Grande do Sul também foram muito comentadas e Davi sofreu com críticas de fãs.