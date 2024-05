Tribo da Periferia é a atração do Sesc Rap neste sábado (25/5)

Os brasilienses aficionados por rap se preparam para receber um dos grandes eventos do ano quando o assunto é rima e cultura hip-hop. A Tribo da Periferia, grupo de rap formado no DF, é a grande atração do Sesc Rap, que ocorre, neste sábado (25/5), a partir das 16h, no estacionamento do Sesc Bartolomeu Gonçalves Martins (Ceilândia Norte). A produção do evento espera 10 mil pessoas para o show, que promete ficar marcado na carreira da dupla de rappers, bem como na memória de cada fã que comparecer à apresentação. Os ingressos são gratuitos mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

O Sesc Rap nasceu da iniciativa da instituição de promover apresentações musicais da maneira mais democrática possível, na medida em que trouxeram nos últimos meses artistas como o sambista Péricles e a cantora Iza para projetos similares. Amanhã, é a vez da Tribo da Periferia brilhar no palco, especialmente montado para receber a dupla formada — como o próprio nome sugere — na periferia da capital federal. Duckjay e Look são filhos do quadradinho e retornam para um show especial, que comemora não só o sucesso da Tribo da Periferia, mas celebra o movimento hip-hop tipicamente brasiliense.

Recentemente, o videoclipe de Imprevisível — um dos maiores sucessos da Tribo da Periferia — bateu a marca de 600 milhões de visualizações no YouTube, se tornando o clipe de rap mais visualizado da plataforma no Brasil. Ao ser perguntado sobre o significado de uma conquista como essa, Duckjay avalia a importância de uma conquista como essa. "Imprevisível significa a coroação de uma história e acho que essa é uma das obras mais gratificantes para a gente. Dá a sensação de dever cumprido e a certeza de que a mensagem foi absorvida por milhões de pessoas", adiciona o rapper.

Ao Correio, a presidente do fã-clube oficial da Tribo, Steffanny Siqueira, afirma que a dupla, formada pelos rappers Duckjay e Look, serviu de inspiração para ela durante a adolescência, assim que chegou em Brasília. Tetê, como também é conhecida, explica como é comandar o fã-clube, oficialmente reconhecido pelos rappers. "É desafiador por eu ser mulher, pois ninguém está esperando uma garota na linha de frente de um projeto gigante em um meio tão masculino. Eu sempre tive desafios e barreiras desde que comecei esse projeto, há 9 anos atrás", comenta.

Além do aguardado show da Tribo da Periferia, se apresentam na mesma ocasião o rapper Froid, além de Rivas e Saphira, que prestarão homenagem ao pioneiro da cultura hip-hop brasiliense, DJ Jamaika.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco