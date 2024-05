Água na boca de comida italiana? Confira os restaurantes do DF especializados

Macarrão, lasanha, risoto, pizza. Estes são apenas alguns dos exemplos de pratos italianos que caíram no gosto do brasileiro. Não é segredo que o Brasil ama a comida do centro-sul europeu — a pesquisa Hábitos Alimentares dos Brasileiros, inclusive, apontou que a culinária italiana é a que o brasileiro mais aprecia. Capital do país, Brasília coleciona restaurantes voltados para a gastronomia amada pelo mundo todo.

Na cidade, os estabelecimentos buscam manter viva a tradição da cultura secular, por meio de receitas passadas de geração para geração e clássicos da culinária italiana. "A gastronomia italiana é repleta de comidas vivas, chamativas, frescas e que possuem muito sabor", avalia Jeane Nunes, gerente e sommelier do restaurante Dolce Far Niente.

Jeane defende que, para replicar o verdadeiro sabor da comida italiana, os cuidados são necessários desde a seleção dos produtos. "É preciso se preocupar em ter os insumos corretos. Um bom tomate para fazer um bom molho, uma massa, uma farinha de qualidade, um queijo de qualidade. Com certeza a matéria prima é o ponto forte para se ter um bom resultado e conservar a tradição da gastronomia italiana", opina.

Ficou com água na boca? Conheça os principais restaurantes da cidade que se dedicam às delícias da Itália!

Cantina italiana

É difícil não se sentir automaticamente em uma das tradicionais cantinas italianas ao entrar no restaurante Piselli. O ambiente procura resgatar tradições do país do centro-sul europeu, em homenagem à Toscana, local que inspira tanto o ambiente quanto o menu da casa. Opções não faltam no cardápio da casa, que vão desde os clássicos, como os espaguetes e lasanhas, até os mais diferentes tipos de massa.

Um dos destaques é o tagliatelle integral (R$ 99), massa fresca integral com toque de cacau e cogumelos frescos salteados, com creme e crocante de parmesão. O prato foi criado como uma alternativa mais saudável e leve do cardápio, influenciado por renomados chefs italianos que costumam utilizar o cacau na massa para trazer mais sabor à comida.

Paixão geracional

Sexta filha da italiana Maria Augusta, Rosana Querly homenageia suas raízes no Nonna Augusta, restaurante que leva no nome a influência da mãe. Junto com o marido Wagner Braga, também descendente de italianos, Rosana foi responsável por transformar o Nonna em uma das principais pizzarias e trattorias da cidade. Na casa, prioriza-se a produção artesanal — todos os pratos são preparados com o uso de produtos locais, e as massas, artesanais e frescas, são acompanhadas por molhos preparados diariamente.

Os destaques do menu ficam por conta do tagliarini tinta de lula (R$ 75), massa salteada no azeite com ervas, tomate cereja e camarões, tradicional da culinária italiana, e o nhoque de mandioquinha (R$ 89 — duas pessoas).



Essêcnia italiana

A cidade natal do chef Francesco Bravin é a grande inspiração por trás do menu do Vittoria D’Italia. Nascido em Vêneto, região do nordeste da Itália onde fica Veneza, Francesco mantém a tradição da gastronomia italiana em sua essência no restaurante localizado na 214 Norte. Inaugurado há 10 anos, a casa é a segunda de Brasília a contar com o selo Ospitalità Italiana, concedido pelo Consulado da Itália para certificar a excelência dos restaurantes tipicamente italianos. “Ao cozinhar para agradar o cliente, fazemos algumas adaptações, mas nunca abandonamos a base, a essência da tradição culinária”, garante o chef.

Clássicos do país natal do chef, portanto, não faltam no menu do estabelecimento. Os destaques vão para o carbonara original (R$ 58,50) e para lasanha (R$ 61,50) feita com molho bolonhesa, carne moída, creme bechamel, muçarela e presunto. Para harmonizar, Francesco recomenda o Aperol Spritz (R$ 32,50), bebida originária de Vêneto.

Onde comer?

Dolce Far Niente

Avenida das Castanheiras, 1060 - Águas Claras

De segunda a quinta, das 11h30 à 0h

De sexta a domingo, das 11h às 16h e das 18h à 0h

Nonna Augusta Trattoria

CLN 413, bloco E, loja 69

De segunda a sábado, das 11h às 23h

Domingo, das 11h às 16h

Piselli

Iguatemi Brasília

De segunda a quinta, das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 22h

Trattoria da Rosario

SHIS QI 17, loja 215

De terça a domingo, das 12h à 16h e das 19h30 à 0h

Verona

CLS 402, bloco A, loja 33

De segunda a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h à 0h

Domingo, das 12h às 15h30

Vittoria D’Italia

CLN 214, bloco D, loja 6

Quarta e quinta, das 12h às 14h30 e das 18h45 às 22h

Sexta, das 12h às 14h30 e das 18h30 às 23h

Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h

Domingo, das 12h às 16h e das 18h30 às 22h