Dead Fish celebra lançamento do 10º disco com show na Infinu

Um dos principais nomes do hardcore nacional, a banda capixaba Dead Fish celebra o lançamento do décimo disco da carreira, Labirinto da memória, em apresentação dupla na Infinu Comunidade Criativa, neste sábado (1/6). Os ingressos para o show das 21h podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, a partir de R$ 60. A primeira sessão já está esgotada.

O grupo, que sempre teve um forte posicionamento político, foi inspirado, no último trabalho, pelo livro Realismo capitalista: É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?, do teórico britânico Mark Fisher. "A gente, internamente, sempre viu política como vida cotidiana. Pegar um ônibus, comprar comida, pagar uma conta. Política é tudo isso", defende o vocalista Rodrigo Lima.

Segundo ele, foi com a obra literária que caiu a ficha de que a banda "precisava fazer algo sobre a memória coletiva sul-americana". "A intenção é dar uma visão de memória e de legado sul-americano de todo mundo", explica o cantor. "A gente quis trazer um relato de: olha o que aconteceu e o que vivemos lá atrás, e o que a gente pode fazer daqui para frente", detalha. "Sempre lembrar para nunca repetir", declara Rodrigo, parafraseando uma das faixas do disco, Avenida Maruípe.