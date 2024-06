Arraiá do amor chega à Birosca do Conic com festa da diversidade

Produção do Arraiá e do Bloco do amor - (crédito: Lainha Loiola)

Com muita diversidade e inclusão, o Arraiá do amor chega à Birosca do Conic, nesta sexta-feira (7/6) e no sábado (8/6), com apresentações musicais repletas de sons dançantes. Criado pelo famoso bloco carnavalesco de Brasília, o Bloco do amor, a festa reúne dez artistas e DJs para animar a cidade até as 5h da manhã.

Integrando a produção do Arraiá e do Bloco, Ava Scherdien se sente realizada com a conquista após quase 10 anos de presença do bloquinho nas ruas do carnaval brasiliense. Com um público consolidado na cidade, o projeto é reconhecido pela representatividade.

"Estamos fazendo algo diferente, um arraial que mistura o que temos de cultura nordestina e cerratense com a estética do Bloco do amor, que é brega e catártica. Vai ser uma fusão do tradicional com o inovador", antecipa Ava.

O grupo de produção do projeto promove a campanha 'Folia com respeito', para o público festejar sem desrespeitar o espaço alheio. "A ação cuida de todos de forma humana, empática e consciente, por uma equipe diversificada. Em todos os eventos é importante que os criadores tenham em mente essa inclusão de fato no ato, e não só no discurso ", afirma.

Ava espera que a festa mostre as diferentes potências do Bloco, para além do carnaval com os mais variados públicos. A DJ Cxxju será uma das atrações musicais do festejo, e promete uma apresentação rica da cultura do norte, com forró, pé de serra e ritmos dançantes. Ela tocará um set com uma pegada junina para animar o espetáculo de sexta.

"Acho que é o primeiro arraiá declaradamente LGBTQIA e nós, como comunidade, amamos e abraçamos nossa identidade festiva brasileira, assim como pessoas heteronormativas. É importante sentir que temos um local seguro e um espaço na cultura de Brasília para festejar, mostrando nossa arte e nossa alegria!", comemora Caxxju.

Para quem deseja dançar agarradinho com um par, ou sozinho também, o set de DJ Conceitinho promete um techno-melodic romântico para os apaixonados. "Até quem é contra o romance pode acabar se apaixonando. Vai ser aquela sonoridade bem paraense, que dá um aperto no coração e um fogo no rabo para dançar", diz.

Conceitinho agradece a oportunidade do Arraiá de um espaço acolhedor e afetuoso para a comunidade poder se expressar. "Desde a produção até a música, o projeto é cheio de paz e amor. O line-up é inclusivo, majoritariamente composto por mulheres cis e trans. São vivências não normativas que procuram conceituar e espalhar a vida em abundância."

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco