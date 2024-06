Kids choice awards deste ano indica brasileiros para a premiação

Apresentado por Bob Esponja Calça Quadrada e Patrick Estrela diretamente da Fenda do biquíni, o Kids choice awards 2024 (KCA) divulga a lista completa de indicados e categorias de premiação.

Representando o Brasil, os artistas Ana Castela, Ananda, Jão, IZA, Luan Santana e Manu Gavassi competem na categoria Artista favorito. Bárbara Coura, David Costa, Duda Pimenta, Natan Por Aí, Gi Robatini e Lactea concorrem na categoria Creator mais divertido.

O KCA vai ao ar no canal da Nickelodeon no dia 17 de julho (quarta-feira), às 18h. O público já pode votar nas 33 categorias de prêmios no site oficial do evento. Os indicados pela primeira vez incluem Halle Bailey, Austin Butler, Sabrina Carpenter, Kai Cenat, Timothée Chalamet, Luke Combs, Ariana DeBose, Ayo Edebiri, Ryan Gosling, Reneé Rapp, Margot Robbie, Paul Rudd, entre outros. Na liderança, com seis indicações, está Taylor Swift, seguida por Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Beyoncé, com quatro indicações cada.

Serviço

Kids choice awards 2024

Exibição dia 17 de julho (quarta-feira), às 18h, no canal da Nickelodeon. Vote em https://www.nick.com/kids-choice-awards