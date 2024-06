Virginia Fonseca visita mansão em Goiânia e mostra toques finais da obra

Reprodução/ Instagram Virginia

Nesta quarta-feira (12), Virginia Fonseca compartilhou detalhes emocionantes da obra da mansão em Goiânia que está construindo com Zé Felipe. Com entusiasmo, a apresentadora mostrou a evolução do projeto, destacando: "Tá quase! Não vejo a hora de tá morando aqui. Obrigada, Deus", enquanto revelava a fachada com escadaria e jardim já finalizados.

Virginia também enfatizou a preparação da área da piscina e a instalação dos equipamentos de musculação na academia, além da expansão do SPA para incluir um céu estrelado, explicando que "estamos aumentando ele porque tinha ficado desproporcional".

A mansão, que se estende por mais de 7 mil m², promete ser um verdadeiro luxo, com sete suítes, salão de beleza e uma piscina revestida de pedras naturais, entre outros atrativos.

Grávida de seu terceiro filho, José Leonardo, Virginia planeja se mudar para a nova residência em julho, juntamente com Zé Felipe, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, consolidando assim um novo capítulo em sua vida familiar e profissional.

Reprodução/ Instagram

Reprodução/ Instagram

Reprodução/ Instagram

