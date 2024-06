Reprodução/Globo Juliana Paes como Jacutinga em Renascer

Bruno Luperi decidiu realizar mais uma mudança no remake de Renascer. A alteração, inclusive, levantou a possibilidade de um retorno da atriz Juliana Paes na reta final da novela.

Como todos sabem, na primeira fase da trama, Juliana interpretou Jacutinga, a dona de um bordel em Ilhéus. A personagem, entretanto, deixou a novela no início da segunda parte, quando já havia ocorrido uma passagem de tempo. A atriz, aliás, precisou passar por um processo de "envelhecimento" para aparentar estar mais velha. Depois disso, ela foi embora da cidade. RELEMBRE:

Juliana Paes retorna em Renascer?

Nos próximos capítulos de Renascer, no entanto, o remake terá uma trama inédita. Ou seja, algo que não aconteceu na versão original da novela, exibida em 1993.

Na ocasião, Norberto (Matheus Nachtergaele), que era apaixonado por Jacutinga, decidirá ir atrás da amada. Ele será incentivado por Sandra (Giullia Buscacio), Rachid (Almir Sater) e Dona Patroa (Camila Morgado).

Durante a busca, o comerciante chegará a pensar que encontrou Jacutinga. Porém, ele apenas irá confundir a mulher com uma desconhecida. Frustrado, Norberto retornará para a casa disposto a destruir todas as lembranças que guardava da amada.

"De hoje em diante, sêo Rachid, Dona Jacutinga tá morta pra mim!", dirá ele. Ao ver o sofrimento do amigo, Rachid decidirá ir sozinho atrás de Jacutinha. "Nós vai encontrá… escreve o que Rachid diz!", prometerá o libanês.

No site do Gshow, a Globo a não confirmou o retorno de Juliana Paes na novela, porém, deixou um mistério no ar: "Será que Jacutinga retornará? Não perca as emoções de Renascer", escreveu o portal.

O post Juliana Paes retorna em Renascer? Em trama inédita, Norberto e Rachid partem em busca de Jacutinga foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.