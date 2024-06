Funn Festival traz rock enérgico com bandas de reggae e pop

A banda Lagum faz show no Funn Festival - (crédito: Breno Galtier)

Para aqueles que gostam de um show enérgico, sexta-feira (145/6) o Funn Festival recebe a banda Lagum, que promete muito reggae, pop e rock. "Para esse show, os brasilienses podem aguardar a energia que vamos colocar naquele palco, vamos chegar com o rock and roll que a galera já até sabe o que é isso", destaca o guitarrista da banda, Jorge. Unidos pela paixão por música, a essência da Lagum sempre foi a amizade e a conexão genuína entre os integrantes. O grupo é composto por Pedro (vocal), Jorge (guitarra), Chico (baixo) e Zani (guitarra). Pedro aguarda a oportunidade de fazer um show individual na cidade: "Nós ainda vamos realizar esse sonho e faremos uma turnê só nossa."

Para o show de sábado (15/6), César Menotti & Fabiano se apresentarão no Funn Festival e comemoram os 20 anos dos Menottis. César sempre foi muito bem recebido pelo público brasiliense e ressalta a alegria de participar do line-up. "Para nós, é uma imensa alegria participar do Funn Festival."

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco