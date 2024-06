Final de semana do Funn Festival apresenta MPB, samba e trap

O festival mais diverso da capital está chegando ao fim. No penúltimo final de semana, Roupa Nova, Fundo de Quintal e Paulo Ricardo estarão no palco hoje. Para o sábado (22/6), Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho animam a noite com trap e hip hop.



O cantor e compositor, Bira Presidente do Fundo de Quintal, promete um show especial para a sexta-feiral. "Um show com muito respeito ao samba. Temos uma longa trajetória no cenário musical brasileiro construída com muito respeito ao ritmo genuíno do samba. Por isso, o público pode esperar um show com vários dos nossos sucessos, músicas novas que lançamos recentemente e a energia do nosso grupo", conta um dos fundadores do grupo.

O grupo Fundo de Quintal possui um público muito fiel em Brasília, deixando a banda familiarizada com a cidade. O show no Funn Festival promete ser uma prévia do Rock in Rio. "Para nós, é uma honraria participar de eventos diversos como esses porque mostra a importância do Fundo de Quintal no cenário musical brasileiro", conta Ademir sobre a participação no festival.

Clássico da música popular brasileira, Roupa Nova irá apresentar um show cheio de sucessos dos 40 anos de estrada do grupo. Sobre estar no line up de um festival tão diverso, o guitarrista Kiko adiciona: " O Roupa Nova é uma banda diversa, já participamos direta ou indiretamente de projetos de artistas de todos os ritmos, no nosso DVD de 40 anos também participaram diferentes artistas. É super importante e mostra o quanto somos uma banda que atinge os mais diversos públicos."

Roupa Nova já possui mais de 40 anos de carreira e segue relevante na música do país. Sobre esse marco, o guitarrista comenta:" É um desafio diário, mas a música do Roupa Nova é atemporal. Hoje vemos no show os avós, filhos e netos juntos. Cantamos o amor e ele nunca morre, acho que isso contabiliza muito."

O Funn Festival também terá apresentações de Paulo Ricardo, Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho. O festival acontece no estacionamento 9 do Parque da Cidade.

Serviço

Funn Festival



Hoje e amanhã, a partir das 18h, no Funn Festival (SRPS, Estacionamento 9, Parque da Cidade). Ingressos a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária) + taxa do Ingresse. Evento não indicado para menores de 16 anos.

