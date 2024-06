Prêmio eSports Brasil 2024 tem data e hora marcada

A oitava edição do Prêmio eSports Brasil será realizada em 12 de dezembro com 24 categorias e transmissão ao vivo pela TV e plataformas digitais. A maior e mais importante premiação latino-americana de esportes eletrônicos contará com a presença de grandes nomes do setor, votações especializadas e popular, grandes patrocinadores e muitas surpresas



Neste campo de batalha, a astúcia supera a força bruta. A estratégia vence o caos. Cada movimento é medido; cada decisão, um destino.



Com a sabedoria de Atena e a força de Hércules, nossos heróis enfrentam seus adversários, buscando a glória eterna no coliseu dos eSports … pic.twitter.com/2q0VcdwpOS — Prêmio eSports Brasil (@premioesportsbr) June 17, 2024

Leandro Valentim, CEO da Player 1, destaca que “o PeB se consolidou como um momento de celebração anual dos eSports no Brasil e uma oportunidade única de reunir e premiar as pessoas que estão na linha de frente dos esportes eletrônicos no país”.

Rumo a uma década de existência, o PeB já entregou mais de 120 troféus a atletas de destaque, influenciadores e publishers das mais diversas modalidades de esportes eletrônicos. Na edição deste ano, haverá 24 categorias de premiação, sendo duas votadas exclusivamente pelos fãs, enquanto as demais serão escolhidas em conjunto por especialistas e público. “Um SuperJúri, composto por membros de cada comunidade celebrada, será anunciado em breve e terá participação importante nas escolhas dos melhores jogadores por modalidade e gênero, personalidades do ano e atleta revelação, entre outras. Já o grande público definirá totalmente as escolhas do melhor streamer do ano e do craque da galera”, antecipa Valentim.

A Betano volta como patrocinadora oficial do evento e a Snickers estreia como parceira do prêmio. Em seu segundo ano como patrocinadora oficial, a Betano reforça a importância do cenário “Para nós, é uma grande honra ser mais uma vez patrocinadora do Prêmio eSports Brasil. É admirável ver como a comunidade gamer abraçou o evento durante todos esses anos, e sabemos que ganhar o Craque Betano da Galera é um desejo enorme de todos os grandes atletas de eSports. O patrocínio ao PeB reforça muito nosso posicionamento de estarmos associados às melhores formas de entretenimento,” declara Betano.

A marca estreante ficou muito feliz em apoiar o evento “esta importante parceria destaca o nosso compromisso com a inovação e reforça a conexão da marca Snickers com o público da Geração Z, apaixonado por desafios, tecnologia, jogos e entretenimento. Ao apoiar o PeB, o 'Oscar' da indústria de games, não apenas estamos investindo no universo dos eSports, mas também celebrando a criatividade, a energia e o talento que definem essa indústria vibrante”, destaca Gustavo Varandas, gerente de marketing da marca Snickers.

Ao longo de suas oito edições, o evento se caracterizou por colocar em destaque as pessoas e marcas que constroem o cenário de eSports no Brasil, distribuindo mais de 120 prêmios ao longo de quase uma década de existência. Por isso, assim como nos anos passados, em 2024, o PeB contará com tapete vermelho, cerimônia de premiação e a PeB Party, todos realizados no Memorial da América Latina, espaço icônico da cidade de São Paulo e tradicional sede da premiação. O PeB 2024 terá transmissão ao vivo pelo SporTV, além dos canais oficiais da Player1 e do próprio prêmio no YouTube e Twitch.