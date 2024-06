Festa junina vegana ocupa a comercial da 204 Norte no domingo

Arroz carreteiro, canjica de leite de coco e espetinho de seitan são algumas das opções do cardápio do Arraiá sem derivados de animais do restaurante Vegan-se. Neste domingo (30/6), a casa estará em clima de São João para receber o público vegano, vegetariano e intolerantes à lactose que não querem passar o mês de junho sem deixar de apreciar as deliciosas comidas típicas da festa junina 100% à base de plantas.

Ao som de forró do sanfoneiro Luiz Cajuína, o restaurante vegano promete uma pista de dança. A fundadora da casa, Cynara Arnt, destaca entre as opções do cardápio o pé de moleque, os churros e o famoso 'not dog', um cachorro-quente com salsicha de soja.

Cynara não se esqueceu das crianças na programação do festejo. Serão oferecidas brincadeiras e jogos juninos para os pequenos se divertirem. A ideia de que a comida vegana é mal temperada ficou no passado: "Isso está superado", garante Cynara.

Toda a lateral da comercial da 204 Norte será aproveitada para o grupo do restaurante montar a estrutura da festa. O espaço estará reservado para mesas, barraquinhas e pista de dança do arraiá.