Arraiá franciscano completa 40 anos com festa em memória de São João

A basílica de São Francisco de Assis será palco de uma das festas juninas mais amadas do DF. Serão dois dias de festejo, nesta sexta-feira (28/6) e no sábado (29/6), a partir das 19h. A festa junina completa 40 anos e mobiliza mais de 300 pessoas na produção. A cada ano, o santuário recebe pelo menos 12 mil pessoas, "É a maior festa de Brasília, então ficamos muito felizes e orgulhosos de poder proporcionar aos brasilienses uma festa de tamanha grandiosidade", comenta Valcir Araújo, um dos organizadores da festa, ao Correio.

O artista Rodrigo Balalaica garante a trilha sonora da festa, com um repertório totalmente voltado para o forró pé de serra, incluindo o piseiro e o sertanejo. O arraiá promete muito festejo aos brasilienses, com variedade de comidas típicas, música e brechó solidário. O reitor da basílica, o frei Flávio, enfatiza a importância das festas juninas para a cultura nordestina e para a religiosidade local. "As festas juninas mantêm vivas as tradições nordestinas para tantas famílias que estão há gerações fora de suas terras e propaga essas tradições para os brasileiros das demais regiões do Brasil que residem aqui em Brasília. Somos um povo cristão, fazer a memória de São João é fazer também a memória de tantos outros. Esses santos nos inspiram até hoje a seguir Cristo", comenta frei Flávio, ao Correio.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco