Caldos, massas ou pimenta? Delícias que ajudam a aquecer no inverno

Seja bem-vindo, inverno! A época mais gelada do ano teve início na última sexta, declarando aberta a temporada de casacos, cachecóis e cobertores. Amada por muitos, e odiada por outros, a estação do ano tem relação direta com a gastronomia — durante os três meses de duração, é comum encontrar pessoas que buscam conforto por meio da comida.

Para além das sopas e dos caldos, as massas também são altamente procuradas neste período, principalmente os risotos, considerados por muitos chefs como grande destaque da temporada. As comidas apimentadas também tomam força, se tornando mais populares tanto entre os amantes da culinária picante, quanto pelos que não costumam se aventurar por este universo.

"Acredito que todo mundo come um pouco mais durante o inverno, então ter a barriga cheia é essencial", defende Kamal Bishnoi, proprietário do restaurante Indian Lounge. "Aqui, a demanda de pimenta aumenta durante o inverno. Nós oferecemos cinco níveis de pimenta no nosso restaurante, e o que mais sai é definitivamente o primeiro grau, o nível mais baixo de pimenta. No entanto, quando chega o inverno, as pessoas procuram ousar mais e pedir pratos mais apimentados, experimentando os níveis mais altos de pimenta", conta Kamal.

Para aquecer

Em alta nos restaurantes de Brasília, o menu de inverno marca presença no restaurante Don Romano. Entre opções de risoto e pizza, Wesley Moreira, responsável pela casa, sugere a combinação entre a burrata avvolta (R$ 89 — duas pessoas) como entrada, o canelone ao molho 4 queijos (R$ 68) como prato principal e a ciambelle (R$ 35 — duas pessoas) como sobremesa. “É um menu romântico que aquece neste friozinho”, garante.

Para acompanhar, Wesley afirma que os vinhos da casa são as melhores indicações. “Os pratos harmonizam bem com os vinhos tintos de corpo médio, sendo de cortes ou varietais”, aponta. A sugestão principal fica por conta do vinho exclusivo da casa (R$ 89), de corte argentino, composto por Malbec.

Destaques do inverno

Aproveitando o período de frio na capital, o Bla's Cozinha de Culturas criou um menu especial (R$ 89,90) para que os moradores da cidade aproveitem os principais sabores que remetem ao inverno. São três etapas, com destaque para os pratos principais — a indicação do chef Gabriel Bla's é o filé mignon suíno ao molho da casa, acompanhado por risoto de parmesão. Fora do menu especial, o prato sai por R$ 69,90.

Para o chef Gabriel, outro grande destaque do inverno são os risotos. Por isso, às quintas, a casa serve um rodízio da iguaria no valor de R$ 89,90. São sete sabores disponíveis para escolha — camarão, carneiro, galinhada, moqueca, filé mignon, cogumelo e queijo. Estrela da estação, o vinho tem espaço especial no Bla's durante os próximos meses. De terça a sábado, das 18h às 21h — sexta durante todo o dia —, a taça de vinho tinto sai pelo valor promocional de R$ 12,90.



Pimenta que esquenta

Morador de Brasília há 14 anos, o indiano Kamal Bishnoi leva como missão aproximar os brasilienses da cultura do país de origem desde 2019, por meio do restaurante Indian Lounge. Na casa, localizada na 411 Sul, os moradores da cidade encontram a verdadeira comida indiana, "tradicional e autêntica", como afirma o proprietário. "Em Brasília, nós temos muitos clientes viajados, que conhecem o exterior e a comida indiana. A novela Caminhos das Índias ajudou muito a popularizar a nossa cultura aqui", cita Kamal.

A gastronomia conhecida por ser apimentada conquistou o coração dos brasileiros, mas também foi adaptada ao paladar nacional. "A maioria dos brasileiros não consome pimenta igual os indianos, então a gente adaptou essa parte e todo dia eu recebo um feedback muito positivo por isso. As pessoas falam que imaginavam uma comida toda apimentada, mas na verdade nós também adaptamos", conta o proprietário. O restaurante conta com diferentes níveis de pimenta nos pratos — são cinco, de zero a spicy indiano.

Para o período de inverno e frio, Kamal indica o chicken curry (R$ 48,99), frango com uma mistura de temperos à base de água. "Até quem tiver intolerância à lactose pode desfrutar dele. O leite vai muito nas nossas comidas, mas esse prato é à base de água. Nele, os clientes podem sentir o sabor de açafrão, do cominho, do coentro", detalha.

Outra opção é o punjabi chana masala (R$ 41,99), prato vegetariano. "É feito de grão de bico, uma receita do estado de Punjabi, na Índia. Ele é famoso no norte do país pela culinária diferente, apimentada, com sabores que dão água na boca. É cítrico e ao mesmo tempo apimentado", descreve. Ambos os pratos são acompanhados por arroz branco e chapati, pão tradicional indiano feito de trigo.

O menu também conta com 10 opções de bebidas tradicionais da Índia — no inverno, a indicação principal fica por conta do masala chai (R$ 13,99), para ser saboreada após as refeições. "É como se fosse o café aqui no Brasil", define. "Ele é feito de sete especiarias, é muito saboroso, aromático e também possui propriedades termogênicas e anti-inflamatórias. É uma bebida boa, quente e com propriedades saudáveis", complementa. (I.B)





Aconchego oriental

Uma pequena loja em Águas Claras, inaugurada em 2015, hoje é sucesso na cidade e ocupa também endereços na Asa Sul, Asa Norte e Sudoeste. Resultado de um projeto familiar, o Katsu Lamen House é voltado exclusivamente para pratos quentes da culinária japonesa. "A gente foca muito no lámen, porque é um prato que não tem muito em Brasília", explica a proprietária Giulia Kato.

"O pessoal, às vezes, vem ao restaurante procurando sushi, sashimi, e a gente explica que não trabalhamos com essas opções, porque em Brasília já tem muito desse ramo. A gente prefere mexer com a culinária quente japonesa para mostrar que essa gastronomia não é somente focada em pratos frios", defende Giulia.

O prato recomendado por Giulia é o butter lamen (R$ 52 — 520g), macarrão artesanal ao caldo de tutano suíno com shoyu e manteiga, verduras salteadas, massa de peixe, sobrecoxa desossada em pedaços e empanada, cebolinha e alga nori. "É um prato muito aconchegante", define a proprietária.

Para harmonizar, a proprietária indica o soju (R$ 54 — 360ml), destilado coreano de sabores variados. Os clientes também encontram no menu opções não alcoólicas, como os refrigerantes coreanos de melancia e melão (R$ 18,50).

Cortesia da casa, o chá verde torrado chama atenção no inverno. "Ele é servido no modo tradicional, sem açúcar. O pessoal costuma pedir muito na época do frio, justamente porque aquece o corpo e também acompanha bem o lámen. E, por ser cortesia, o pessoal tende a experimentar algo diferente", detalha.