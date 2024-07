Dose tripla em noite de rock autoral na Zepelim neste sábado (6/7)

Diretamente de Rondônia, a banda Tuer Lapin desembarca no palco da hamburgueria Zepelim, neste sábado (6/7), às 19h, para tocar ao lado dos grupos brasilienses Kynosauro e Enema Noise, em noite catártica de rock autoral.

Com dois discos lançados, Enema Noise explora o noise rock em peso. É formada por Rafael Lamim, Junio Silva e Murilo Barros. "O show será energético, potente e pesado", antecipa o baixista Junio Silva.

Vocalista e guitarrista da Kynosauro, Pedro Calango, compartilha do entusiasmo com o evento. A banda explora o rock alternativo, shoegaze e hardcore e é formada por Calango, Vinicius de Aguilar e Lucas Gaieski. "Provavelmente, as pessoas vão nos ver tocar pela primeira vez e vai será uma surpresa", diz Calango.

O álbum Colapsos é um projeto solo de Calango, que juntou o power trio após vislumbrar potencial nas músicas: "Vinicius e Lucas trouxeram influências do metal para as composições, que antes refletiam minhas experiências pessoais em atmosfera melancólica."

A Tuer Lapin chega à capital para tocar os lançamentos do álbum Pedras Crescem no Escuro, que inclui ritmos incomuns e sintetizadores do rock progressivo. Ramon Alves, Raony Ferreira e Rodolfo Bártolo se apresentarão em Brasília pela segunda vez. O baixista Ramon assegura que a plateia pode esperar um show bastante barulhento com diferentes ritmos.

Em 2017, o grupo lançou o EP Banho de Cavalo, que rendeu críticas positivas por todo país e a primeira turnê na capital. A obra é a trilha sonora de um curta de Francis Madson e Michelle Saraiva, que resultou no material para a banda produzir o álbum. "O título é uma expressão do interior de Rondônia sobre se colocar no lugar do outro", explica Ramon.