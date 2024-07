Brasiliense R2POT lança álbum 'Hype do Vogue', inspirado no ballroom

O produtor musical e DJ Arthur Potter, mais conhecido pelo nome artístico R2POT, lançou no dia 27 de junho um novo projeto musical, o álbum Hype do Vogue. A produção do artista já pode ser ouvida nas plataformas digitais. Trazendo um elemento da música eletrônica chamado de vogue, Hype do Vogue apresenta oito faixas inéditas do artista.



O gênero do vogue se faz muito presente no álbum e na cultura ballroom que está bastante inserida no meio LGBTQIA+. A obra musical do artista é o seu primeiro projeto experimental, sendo realizado no mês do orgulho. "A ideia é, assim como o vogue, trazer os movimentos, pluralidade e finesse do que traduz a cena LGBTQIAPN+. O ritmo que conduz a ballroom através da música explora cada miudeza e história contada a cada batalha. Histórias de amor, preconceito, de resistência", conta Arthur Potter (R2POT), em nota.

O DJ convidou nomes conhecidos na cena ballroom de Brasília para ajudar na composição de seu álbum. Artistas como Asha Dengo, Aurora Abloh, Maia Caos, Zaila, Aquiles, Félix Pimenta e Úrsula Zion, fazem parte da produção. Hype no Vogue também conta com edições de músicas famosas como Yes, and? da artista Ariana Grande, e Jericho,de Iniko. O álbum do artista brasiliense R2POT se encontra disponível nas plataformas digitais.